Esercitazioni in chiave-Ternana, venerdì rifinitura e conferenza

Prosegue al “Mugnaini” la preparazione della Sampdoria al debutto nel campionato Serie BKT 2023/24. In mattinata, dopo una sessione di video-analisi, i blucerchiati hanno sostenuto sul campo 1 una serie di esercitazioni in chiave-Ternana. Domani, sabato, è in programma a Bogliasco la seduta di rifinitura mattutina, seguita alle ore 12.30 dalla conferenza stampa di Andrea Pirlo e dalla partenza in volo charter alla volta dell’Umbria.