La Gumina e Depaoli a segno, esordio vincente al “Liberati”

Per il match report completo della sfida tra rossoverdi e blucerchiati clicca qui.

Ternana 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 5′ La Gumina rig., s.t. 33′ Depaoli, 46′ Di Stefano.

Ternana (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Bogdan, Celli; Casasola (22′ s.t. Paghera), Damian (1′ s.t. Pyyhtia), Proietti, Favasuli (28′ s.t. Di Stefano), Corrado; Falletti (31′ s.t. Favilli), Ferrante (1′ s.t. Raimondo).

A disposizione: Gabriel, Sorensen, Capanni, Mantovani, Capuano, Travaglini, Marginean.

Allenatore: Lucarelli.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Bereszynski, Ferrari, Murru (9′ s.t. Ghilardi), Giordano; Benedetti (27′ s.t. Askildsen), Yepes (36′ s.t. Panada), Verre; Depaoli (36′ s.t. Stoppa), La Gumina (27′ s.t. De Luca), Pedrola.

A disposizione: Ravaglia, Aquino, Barreca, Malagrida, Di Stefano, Delle Monache, Paoletti.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Prenna di Molfetta e Severino di Campobasso.

Quarto ufficiale: Emmanuele di Pisa.

VAR: Abbattista di Molfetta.

AVAR: Meraviglia di Pistoia.

Note:ammoniti al 35′ p.t. Falletti, al 15′ s.t. Celli, al 45′ s.t. Verre e al 51′ s.t. Bogdan per gioco scorretto, al 41′ p.t. Proietti per proteste; recupero 5′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 1.615, paganti 5.687; terreno di gioco non in perfette condizioni.