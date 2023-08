Possessi e partitelle al “Mugnaini”, mercoledi ancora mattutino

Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria che prosegue la fase di avvicinamento alla sfida con il Pisa, gara valida per la seconda giornata della Serie BKT e in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Dopo una prima fase di attivazione atletica, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina a base di esercitazioni con il pallone a gruppi di tre, possessi e situazioni tattiche.

Prima. Prima al “Mugnaini” per Sebastiano Esposito che ha svolto lavori individuali al pari di Fabio Borini, Leonardo Benedetti, Fabio Depaoli, Nicola Murru e Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, la squadra tornerà in campo a Bogliasco al mattino.