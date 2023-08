Prima a Bogliasco per González e Stojanovic, giovedì rifinitura

Prosegue la fase di avvicinamento all’esordio casalingo in campionato per la Sampdoria, che venerdì sera (ore 20.30) affronterà il Pisa nella seconda giornata della Serie BKT 2023/24. Dopo una prima fase di video-analisi, al “Mugnaini” i blucerchiati hanno sostenuto un allenamento mattutino incentrato su esercitazioni tecnico-tattiche, alternate a fasi di possesso. Con i compagni si sono allenati per la prima volta anche i volti nuovi Facundo González e Petar Stojanovic, oltre a Fabio Borini, Fabio Depaoli e Nicola Murru, tornati a disposizione. Domani, giovedì, è in programma la rifinitura pomeridiana che sarà preceduta alle ore 17.00 dalla conferenza stampa di Andrea Pirlo.