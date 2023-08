Meno uno al Pisa, venerdì mattina rifinitura e convocati

Meno uno all’esordio casalingo in campionato. Domani, venerdì, la Sampdoria affronterà il Pisa nella seconda giornata della Serie BKT 2023/24 e, in vista della gara in programma al “Ferraris” (ore 20.30), Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto a Bogliasco un allenamento tecnico-tattico, al quale ha preso parte anche Noha Lemina e al quale ha assistito anche l’azionista di maggioranza Andrea Radrizzani. Domani, venerdì, al “Mugnaini” è in programma al mattino la rifinitura, al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati per la sfida con i nerazzurri.