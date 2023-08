Sono ventitré i blucerchiati di Pirlo per Sampdoria-Pisa

Ultimata la rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Pisa, in programma questa sera, venerdì, al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale seconda giornata della Serie BKT 2023/24. Prima chiamata per Daniele Montevago (numero 19), Matteo Ricci (numero 8) e i volti nuovi Facundo González (numero 33) e Petar Stojanovic (numero 40). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic.

Difensori: Barreca, Depaoli, Ferrari, Ghilardi, González, Giordano, Murru, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, Malagrida, Panada, Paoletti, Ricci, Verre, Vitale, Yepes.

Attaccanti: Borini, De Luca, La Gumina, Montevago, Pedrola.