Blucerchiati subito in campo, domenica seduta mattutina

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Pirlo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico in palestraa per i calciatori maggiormente impiegati con il Pisa, mentre gli altri componenti della rosa hanno svolto un allenamento completo a base di lavori aerobici e possessi. Domani, domenica, è in agenda un nuovo allenamento mattutino, durante il quale si comincerà a preparare la gara con il Venezia, in programma mercoledì sera (ore 20.30) al “Ferraris” e valida quale terza giornata della Serie BKT 2023/24.