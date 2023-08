Tattica e partitella al “Mugnaini”, lunedì ancora mattutino

La Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff tecnico per iniziare a preparare la sfida con il Venezia, in programma mercoledì sera al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale terza giornata della Serie BKT 2023/24. Dopo una prima fase dedicata all’attivazione atletica, la seduta è proseguita con una serie di esercitazioni tattiche, alternate ad allunghi per i calciatori maggiormente impiegati nella gara con il Pisa, scatti per il resto del gruppo che ha poi chiuso la sessione mattutina con una partitella a campo ridotto. Domani, lunedì, i blucerchiati torneranno ad allenarsi, ancora al mattino, al “Mugnaini”.