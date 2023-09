Sono ventiquattro i blucerchiati di Pirlo per Cremonese-Samp

Completata la seduta di rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei 24 blucerchiati convocati per Cremonese-Sampdoria, gara in programma domani, domenica, allo “Zini” di Cremona (ore 18.30) e valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2023/24. Prima chiamata per Sebastiano Esposito (7). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalo