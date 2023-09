Ripresa al “Mugnaini” in chiave-Cittaddella, rientrato Stojanovic

Ripresa pomeridiana a Bogliasco per la Sampdoria per iniziare a preparare la sfida casalinga. Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su attivazione atletica, esercitazione tecnica, possessi e allunghi. Ancora assenti i nazionali Marco Delle Monache, Daniele Ghilardi, Simone Panada e Filip Stankovic; si è rivisto invece dalle parti del “Mugnaini” Petar Stojanovic, che ha svolto una seduta di scarico tra fisioterapia e palestra. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina.