Nazionali: i risultati e le presenze dei nove blucerchiati

I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Slovenia – Petar Stojanovic

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Slovenia-Irlanda del Nord 4-2 (titolare, in campo per l’intero arco dell’incontro e in gol al 17′)

Qualificazioni UEFA Euro 2024: San Marino-Slovenia 0-4 (titolare e sostituito al 65′)

Italia Under 21 – Daniele Ghilardi e Simone Panada

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Lettonia-Italia 0-0 (Ghilardi titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro; Panada in panchina)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Turchia-Italia 0-2 (Ghilardi in panchina, Panada in tribuna)

Serbia Under 21 – Filip Stankovic

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Serbia-Azerbaijan 2-0 (in panchina)

Belgio Under 19 – Samuel Ntanda

Triangolare amichevole: Belgio-Scozia 3-0 (titolare, in campo per l’intero arco dell’incontro e a segno al 69′)

Triangolare amichevole: Belgio-Repubblica Ceca 3-1 (in tribuna)

Francia Under 19 – Andrea Dacourt

Quadrangolare amichevole: Francia-Montenegro 0-2 (in panchina, subentrato all’86’)

Quadrangolare amichevole: Francia-Ungheria 2-0 (titolare e sostituito al 70′)

Quadrangolare amichevole: Serbia-Francia 0-1 (in panchina)

Grecia Under 19 – Charalampos Georgiadis

Amichevoli: Grecia-Bulgaria rinviata

Italia Under 19 – Marco Delle Monache

Amichevole: Italia-Irlanda del Nord 3-2 (in panchina, subentrato al 70′)

Amichevole: Italia-Olanda 0-2- (titolare e sostituito al 65′)

Italia Under 18 – Alessandro Ventre

Amichevole: Italia-Serbia 3-0 (in panchina, subentrato al 65′)

Amichevole: Italia-Paesi Bassi rinviata