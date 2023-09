Tecnico-tattico al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione in vista della ripresa del campionato, che la vedrà in campo al “Ferraris” lunedì 18 settembre con il Cittadella nella 5.a giornata della Serie BKT 2023/24. Attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella ad alta intensità: questo il programma dell’allenamento mattutino diretto al “Mugnaini” da Andrea Pirlo e il suo staff, al quale ha preso parte anche Antonio Barreca. Scarico tra fisioterapia e palestra per Marco Delle Monache, rientrato dopo gli impegni con l’Italia Under 19. Domani, giovedì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.