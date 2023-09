Torelli e tattica al “Mugnaini”, sabato Pirlo in conferenza

Prosegue a Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Cittadella, gara valida per la 5.a giornata della Serie BKT 2023/24 e in programma lunedì 18 settembre al “Ferraris”. Dopo una prima fase di attivazione atletica, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata su torelli ed esercitazioni tattiche in fase di possesso. Domani, sabato, è in programma un nuovo allenamento mattutino al “Mugnaini”, al termine del quale Andrea Pirlo parlerà ai media in conferenza stampa.