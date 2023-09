Meno due a Samp-Catanzaro, sabato rifinitura e conferenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Catanzaro. A Bogliasco, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche, propedeutiche alla preparazione della sfida con i giallorossi in programma domenica (ore 16.15) al “Ferraris”. Sessione di allunghi e partitella a campo ridotto infine per i calciatori meno impiegati a Como. Domani, sabato, è in agenda al pomeriggio la seduta di rifinitura che sarà preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore.