Lunedì mattina la ripresa in vista di Ascoli-Sampdoria

Archiviata la sfida con il Catanzaro, Andrea Pirlo ha fissato la ripresa degli allenamenti per lunedì mattina al “Mugnaini” di Bogliasco, quando la Sampdoria si ritroverà per iniziare a preparare la trasferta di Ascoli, match valido quale 9.a giornata di Serie BKT e in programma sabato al “Del Duca” (ore 16.15).