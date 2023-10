Borini risponde a Nestorovski: Ascoli-Samp termina in parità

Per il match report completo della sfida tra bianconeri e blucerchiati clicca qui.

Ascoli 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 49′ Nestorovski; s.t. 7′ Borini rig.

Ascoli (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin (42′ s.t. Quaranta), Bellusci, Falasco; Caligara (25′ s.t. Giovane), Di Tacchio, Falzerano; Mendes, Rodriguez (25′ s.t. D’Uffizi); Nestorovski (34′ s.t. Manzari).

A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahore, Kraja, Adjapong, Milanese, Masini.

Allenatore: Viali.

Sampdoria (3-5-2): Ravaglia; Ghilardi, Murru, González; Stojanovic (38′ s.t. Girelli), Kasami (38′ s.t. Vieira), Yepes, Verre (46′ s.t. Askildsen) Barreca (35′ s.t. De Luca); Borini (35′ s.t. Giordano), Esposito.

A disposizione: Stankovic, Panada, Ricci, Lotjonen, Malagrida, La Gumina, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Ricciardi di Ancona.

Quarto ufficiale: Vergaro di Bari.

VAR: Prontera di Bologna.

AVAR: Longo di Paola.

Note: ammoniti al 44′ p.t. Murru, al 48′ p.t. Stojanovic, al 28′ s.t. González, al 46′ s.t. Di Tacchio, al 48′ s.t. Ghilardi per gioco scorretto, al 18′ s.t. Nestorovski per proteste; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 3.324 (rateo 26.268 euro), paganti 4.193 (incasso 47.917 euro); terreno di gioco in pessime condizioni.