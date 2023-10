Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono dieci i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Slovenia – Petar Stojanovic

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Slovenia-Finlandia (sabato 14 ottobre, ore 18.00, “Stožice” di Lubiana, Slovenia)

Qualificazioni UEFA Euro 2024: Irlanda del Nord-Slovenia (martedì 17 ottobre, ore 20.45, “Windsor Park” di Belfast, Irlanda del Nord)

Finlandia Under 21 – Arttu Lotjonen

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Finlandia-Albania (venerdì 13 ottobre, ore 17.00, “Veritas Stadion” di Turku, Finlandia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Romania-Finlandia (martedì 17 ottobre, ore 17.00, “Municipal” di Sibiu, Romania)

Italia Under 21 – Daniele Ghilardi e Sebastiano Esposito

Amichevole: Italia Under 21-Italia Under 18 (giovedì 12 ottobre, ore 15.30, “Centro di Preparazione Olimpica” di Tirrenia, Pisa)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Norvegia (martedì 17 ottobre, ore 17.45, “Druso” di Bolzano)

Serbia Under 21 – Filip Stankovic

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Inghilterra-Serbia (giovedì 12 ottobre, ore 20.45, “City Ground” di Nottingham, Inghilterra)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Irlanda del Nord-Serbia (lunedì 16 ottobre, ore 20.45, “Mourneview Park” di Lurgan, Irlanda del Nord)

Belgio Under 19 – Samuel Ntanda

Amichevole: Francia-Belgio (sabato 14 ottobre, ore 13.00, “Banus Football Center” di Marbella, Spagna)

Amichevole: Paesi Bassi-Belgio (martedì 17 ottobre, ore 12.00, “Banus Football Center” di Marbella, Spagna)

Francia Under 19 – Andrea Dacourt

Amichevole: Francia-Australia (giovedì 12 ottobre, ore 14.00, “Banus Football Center” di Marbella, Spagna)

Amichevole: Francia-Belgio (sabato 14 ottobre, ore 13.00, “Banus Football Center” di Marbella, Spagna)

Amichevole: Francia-Svizzera (martedì 17 ottobre, ore 11.00, “Banus Football Center” di Marbella, Spagna)

Grecia Under 19 – Charalampos Georgiadis

Amichevole: Grecia-Bulgaria (mmercoledì 11 ottobre, ore 15.00, “Arena Zagreb” di Zagabria, Croazia)

Amichevole: Croazia-Grecia (sabato 14 ottobre, ore 12.30, “Arena Zagreb” di Zagabria, Croazia)

Amichevole: Grecia-Estonia (martedì 17 ottobre, ore 12.30, “Arena Zagreb” di Zagabria, Croazia)

Italia Under 19 – Marco Delle Monache

Amichevole: Serbia-Italia (mercoledì 11 ottobre, ore 18.00, “Metalac Stadium” di Gornji Milanovac, Serbia)

Amichevole: Serbia-Italia (sabato 14 ottobre, ore 16.00, “Sports Center” di Stara Pazova, Serbia)

Italia Under 18 – Alessandro Ventre

Stage di allenamento (da lunedì 9 a giovedì 12 ottobre, “Centro di Preparazione Olimpica” di Tirrenia, Pisa)