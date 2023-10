Ripresa senza i nazionali al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

Ripresa pomeridiana a Bogliasco per la Sampdoria. Al “Mugnaini”, scarico in palestra per i calciatori maggiormente impegnati in questa prima parte di stagione, mentre Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su attivazione atletica, esercitazione tecnica, possessi e allunghi per tutti gli altri disponibili. Assenti i nazionali Marco Delle Monache, Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina.