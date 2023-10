Esercitazioni tecniche al “Mugnaini”, giovedì nuovo mattutino

Attivazione aerobica, possessi, esercitazioni tecniche finalizzate alla messa a punto delle fasi di transizione e partitella a tema. Questo il programma messo in pratica da Andrea Pirlo e staff al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria continua ad allenarsi, priva dei nazionali Marco Delle Monache, Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic. Scarico in palestra per i calciatori che hanno accumulato maggior minutaggio in questa prima fase di stagione. Domani, giovedì, nuova seduta mattutina in agenda.