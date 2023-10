Tecnico-tattico al “Mugnaini”, sabato ultima seduta settimanale

Ancora priva dei nazionali Marco Delle Monache, Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic, la Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff. Seduta tecnico-tattica quella andata in scena nella mattinata odierna e incentrata su attivazione atletica, torelli e partitelle a tema in spazi ridotti. I calciatori che hanno accumulato maggior numero di minuti in questa prima parte di stagione, si sono dedicati a una sessione di scarico in palestra. Domani mattina, sabato, è in programma a Bogliasco l’ultima sessione settimanale.