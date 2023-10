La Samp riprende in vista del Cosenza, martedì mattutino

La Sampdoria è tornata al lavoro. Dopo un giorno e mezzo di pausa accordato nel fine settimana da mister Andrea Pirlo e staff i blucerchiati si sono rimessi in moto nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida casalinga di domenica con il Cosenza (ore 16.15). Fabio Depaoli è rientrato in gruppo alla ripresa mentre Estanislau Pedrola ha effettuato una sessione individuale tra palestra e campo superiore.

Condizioni. Ancora assenti i nazionali Sebastiano Esposito, Daniele Ghilardi e Petar Stojanovic. Si è rivisto invece Marco Delle Monache, che ha terminato anzitempo l’allenamento al pari di Nicola Murru. Le condizioni di entrambi saranno valutate nelle prossime ore. Domani, martedì, appuntamento mattutino.