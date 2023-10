Mattutino verso Sampdoria-Cosenza, venerdì si replica

Meno tre a Sampdoria-Cosenza e i blucerchiati proseguono gli allenamenti al “Mugnaini”. Andrea Pirlo e staff hanno diretto sotto la pioggia di Bogliasco una seduta mattutina prevalentemente di scarico a base di attivazione, esercitazioni tecniche a squadre e torello finale.

Singoli. Marco Delle Monache è tornato in gruppo, Estanislau Pedrola e Daniele Ghilardi hanno svolto lavori specifici sul campo. Fisioterapia per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru e per il rientrante Petar Stojanovic, rientrato dall’ultimo impegno con la Slovenia con un risentimento all’adduttore della coscia destra. Le condizioni del terzino saranno valutate giorno per giorno. Domani, venerdì, si replica: altra sessione al mattino.