Mattutino tattico al “Mugnaini”, sabato rifinitura

Ancora una seduta bagnata per la Sampdoria che si avvicina a ricevere il Cosenza domenica pomeriggio al “Ferraris” (ore 16.15). Video-analisi ed esercitazioni tattiche nel menù mattutino preparato al “Mugnaini” di Bogliasco da Andrea Pirlo e staff, che hanno ritrovato in gruppo Estanislau Pedrola. Fisioterapia per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru e Petar Stojanovic. Domani, sabato, è in programma una sessione di rifinitura pomeridiana.