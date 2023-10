Ripresa immediata in chiave-Südtirol, Pedrola da valutare

Non c’è tempo di rifiatare per la Sampdoria. Dopo il successo sul Cosenza, Andrea Pirlo e staff hanno programmato una ripresa immediata al “Mugnaini” di Bogliasco. Domattina, lunedì, si comincerà a lavorare infatti in chiave-Südtirol. Da valutare le condizioni di Estanislau Pedrola, subentrato ma uscito anzitempo dal match con i rossoblù.