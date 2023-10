Esercitazioni tattiche al “Mugnaini”, giovedì seduta mattutina

Prosegue la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Bolzano dove sabato affronterà il Südtirol (ore 14.00). Dopo una riunione in sala video, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto un allenamento pomeridiano incentrato su attivazione atletica in palestra, lavoro aerobico ed esercitazioni tattiche sul campo superiore del “Mugnaini”. Antonio Barreca, Lorenzo Malagrida, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Petar Stojanovic si sono divisi tra palestra e fisioterapia. Domani, giovedì, è in programma una seduta mattutina.