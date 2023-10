Verso Bolzano: tattica al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

Video-analisi, tattica e partitella finale. Questo il programma della seduta mattutina della Sampdoria, alle prese sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco con la preparazione in vista della sfida di sabato in casa del Südtirol (ore 14.00). Oltre ad Antonio Barreca, Lorenzo Malagrida, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Petar Stojanovic, impegnati tra palestra e fisioterapia, anche Nicola Ravaglia (colpito da sciatalgia) ha svolto lavoro differenziato. Domani, venerdì, rifinitura mattutina seguita dalla conferenza stampa di mister Andrea Pirlo, dal pranzo di squadra e dalla partenza in volo charter per Bolzano.