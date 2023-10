Ripresa immediata al “Mugnaini” in vista della Coppa Italia

Niente soste, si torna subito al lavoro per dimenticare in fretta la trasferta di Bolzano con il Südtirol e dedicarsi alla sfida in casa della Salernitana, valida per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2023/24. Già domattina, domenica, Andrea Pirlo ritroverà la squadra al “Mugnaini” di Bogliasco per dare avvio agli allenamenti.