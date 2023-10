Ripresa in due gruppi, lunedì rifinitura e partenza per Salerno

Ripresa immediata per la Sampdoria in vista dei sedicesimi di Coppa Italia, in programma martedì (ore 18.00) in casa della Salernitana. Andrea Pirlo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i maggiormente impiegati a Bolzano; seduta completa sul campo superiore del “Mugnaini” per il resto dei blucerchiati disponibili.

Agenda. Antonio Barreca, Lorenzo Malagrida, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Petar Stojanovic proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, lunedì, è in agenda a Bogliasco l’allenamento di rifinitura che precederà la partenza in volo charter per l’aeroporto di Napoli; a seguire il Doria si sposterà in pullman verso Salerno.