Coppa Italia: ventitré i blucerchiati di Pirlo per la Salernitana

La Sampdoria è pronta per la Coppa Italia Frecciarossa. Domani pomeriggio, martedì, allo stadio “Arechi” di Salerno (ore 18.00) i blucerchiati affronteranno la Salernitana nei sedicesimi a eliminazione diretta della seconda competizione nazionale. Al termine della rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 23 convocati per la sfida con i granata. Prima chiamata per il giovane della Primavera Langella (maglia numero 37). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.



Difensori: Buyla, Conti, Depaoli, Ghilardi, Giordano, Gonzaléz, Langella.

Centrocampisti: Askildsen, Girelli, Kasami, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.



Attaccanti: Borini, De Luca, Delle Monache, Esposito, La Gumina.