Test e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì seduta mattutina

Test atletici e di valutazione funzionale in palestra al mattino; attivazione e torneo di mini-partitelle sul campo superiore al pomeriggio. Con questo doppio menù, intervallato dal pranzo di squadra, la Sampdoria prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione alla trasferta di sabato in casa del Modena (ore 16.15).

Programma. Kristoffer Askildsen ha svolto lavoro differenziato in seguito ad una botta alla caviglia sinistra rimediata ieri. Scarico aggiuntivo e terapie per Fabio Depaoli e Ronaldo Vieira. Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola continuano i rispettivi percorsi individuali di recupero. Antonio Barreca, Simone Giordano ed Elia Tantalocchi sono infine rimasti a riposo perché colpiti da virus intestinale. Domani, mercoledì, è in programma una seduta mattutina.