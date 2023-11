Video e tattica al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e partenza

Mattutino di video e tattica sotto la pioggia di Bogliasco. Andrea Pirlo e staff continuano così la preparazione in vista della sfida di sabato con il Modena (ore 16.15) e ritrovano in gruppo Antonio Barreca e Marco Delle Monache. Stefano Girelli è rimasto invece a riposo precauzionale per una lieve forma virale. Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola proseguono in palestra i rispettivi percorsi di recupero. Domani, venerdì, è in programma la seduta di rifinitura pomeridiana, preceduta dalla conferenza del mister e seguita dalla partenza in pullman per l’Emilia.