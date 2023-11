Esercitazioni tecniche al “Mugnaini”, venerdì seduta pomeridiana

La Sampdoria di Andrea Pirlo continua ad allenarsi a Bogliasco durante la settimana di sosta del campionato. Senza i nazionali Daniele Ghilardi, Filip Stankovic e Petar Stojanovic, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta mattutina incentrata su attivazione aerobica ed esercitazioni tecniche sottoforma di partitelle a tema in spazi ridotti. Con il gruppo è tornato ad allenarsi anche Sebastiano Esposito. Sessioni indivuduali in palestra invece per Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola, anche sul campo per Nicola Murru. Forza in palestra infine per Fabio Borini e Andrea Conti, quest’ultimo impegnato anche in un percorso rigenerativo sul terreno di gioco. Domani, venerdì, appuntamento pomeridiano al “Mugnaini”.