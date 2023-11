Partitella con la Primavera, domenica ripresa in chiave-Spezia

Si è chiusa con una partitella con la Primavera la prima parte di preparazione della Sampdoria durante la sosta del campionato. Sul rinnovato campo principale del “Mugnaini” e sotto lo sguardo attento dell’azionista di maggioranza Matteo Manfredi, i blucerchiati di Andrea Pirlo hanno battuto quelli di David Sassarini per 4-0 (due gol per tempo: apre e chiude Kristoffer Askildsen, in mezzo i centri di Facundo González e Sebastiano Esposito su rigore).

Ripresa. Differenziati programmati per Fabio Borini, Pajtim Kasami e Gerard Yepes; lavoro isocinetico e sul campo per Nicola Murru; percorsi di recupero in palestra per Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola. Domani, sabato, la squadra osserverà un giorno di riposo assoluto: la ripresa in chiave-Spezia è prevista per domenica pomeriggio a Bogliasco.