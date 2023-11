Mattutino tattico al “Mugnaini”, giovedì rifinitura e conferenza

Antivigilia di campionato per la Sampdoria che venerdì sera riceverà al “Ferraris” lo Spezia. Sul prato principale del “Mugnaini”, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina dedicata alla messa a punto della tattica. Rientrati tutti i nazionali, all’allenamento ha preso parte Daniele Ghilardi, non Petar Stojanovic fermato da un pestone al piede sinistro subito durante le gare di qualificazione a Euro 2024 con la Slovenia.

Esami. Programmi di recupero sul campo per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola. Soltanto terapie per Nicola Ravaglia, fermato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra: gli accertamenti odierni non hanno evidenziato segni di lesione ma le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto invece Antonio Barreca hanno confermato una lesione distrattiva miofasciale di lieve entità a carico del bicipite femorale destro: il difensore ha già intrapreso l’iter fisioterapico di recupero e verrà sottoposto a nuovo controllo tra dieci giorni.

Rifinitura. Buone notizie infine da Leonardo Benedetti che ha concluso il personale percorso riabilitivativo presso l’Isokinetic di Bologna e da domani, giovedì, tornerà ad allenarsi a Bogliasco, dove è in programma la seduta di rifinitura pomeridiana, preceduta alle ore 13.15 dalla conferenza stampa del mister.