Esercitazioni tattiche per la Samp, venerdì ancora un mattutino

Meno tre alla trasferta Brescia (domenica, ore 16.15) e la Sampdoria prosegue la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Andrea Pirlo e staff hanno diretto una seduta sul prato principale incentrata soprattutto su esercitazioni tattiche. Individuali sul campo per Leonardo Benedetti, Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola; campo e palestra per Nicola Ravaglia; solo palestra per Antonio Barreca. Domani, venerdì, ancora un allenamento mattutino.