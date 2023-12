Video e torelli nel vento di Bogliasco, sabato rifinitura e partenza

La trasferta di Brescia si avvicina e la Sampdoria ha provato a sfidare pioggia e soprattutto vento per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della sfida del “Rigamonti” (domenica, ore 16.15). Dopo una lezione di video-analisi, Andrea Pirlo e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento piuttosto breve: attivazione fisica e serie di torelli sul prato principale del “Mugnaini”; poi tutti in palestra per soddisfare esigenze personali.

Rifinitura. Individuali sul campo per Leonardo Benedetti, Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola; campo e palestra per Nicola Ravaglia; solo palestra per Antonio Barreca. Domani, sabato, il mister incontrerà i media in conferenza prima della seduta di rifinitura e della partenza in pullman alla volta della Lombardia.