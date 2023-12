Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 20.a alla 28.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 20.a alla 28.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24. Di seguito il calendario dei blucerchiati.

20.a Venezia vs Sampdoria (domenica 14 gennaio 2024, ore 16.15)

21.a Sampdoria vs Parma (venerdì 19 gennaio 2024, ore 20.30)

22.a Cittadella vs Sampdoria (domenica 28 gennaio 2024, ore 16.15)

23.a Sampdoria vs Modena (sabato 3 febbraio 2024, ore 16.15)

24.a Pisa vs Sampdoria (sabato 10 febbraio 2024, ore 16.15)

25.a Sampdoria vs Brescia (sabato 17 febbraio 2024, ore 16.15)

26.a Cosenza vs Sampdoria (venerdì 23 febbraio 2024, ore 20.30)

27.a Sampdoria vs Cremonese (martedì 27 febbraio 2024, ore 20.30)

28.a Feralpisalò vs Sampdoria (domenica 3 marzo 2024, ore 16.15)