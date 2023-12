Torelli e tattica al “Mugnaini”, esami strumentali per Vieira

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione alla sfida casalinga con il Lecco (sabato ore 14.00). Questa mattina Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione, torelli e partitella tattica. Individuali sul campo per Antonio Barreca, Leonardo Benedetti e Lorenzo Malagrida; differenziato in palestra per Pajtim Kasami ed Estanislau Pedrola (quest’ultimo ancora alle prese con il proprio percorso di recupero agonistico).

Esami. Ronaldo Vieira è stato intanto sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Le condizioni del centrocampista, sottoposto a terapie al “Mugnaini”, saranno rivalutate tra una ventina di giorni.