Esercitazioni in chiave-Lecco, venerdì conferenza e rifinitura

Due giorni a Sampdoria-Lecco e i blucerchiati continuano al “Mugnaini” di Bogliasco la propria preparazione in vista della sfida di sabato (ore 14.00) al “Ferraris”. Video, attivazione, torelli ed esercitazioni tattiche: questo il menù mattutino predisposto da Andrea Pirlo e staff, che hanno ritrovato in gruppo Pajtim Kasami e Lorenzo Malagrida.

Vigilia. Individuali sul campo per Antonio Barreca e Leonardo Benedetti; recupero agonistico in palestra per Estanislau Pedrola. Terapie per Ronaldo Vieira. Domani, venerdì, il mister incontrerà i media nella conferenza della vigilia per poi dirigere la seduta di rifinitura pomeridiana.