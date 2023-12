Samp tra forza e partitelle, mercoledì altro mattutino

Forza in palestra, trasformazione sul campo principale sotto forma di partitelle in spazi ridotti. Questo il programma che la Sampdoria di Andrea Pirlo ha svolto in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della trasferta di sabato in casa della Reggiana (ore 14.00). Iter di recupero per Antonio Barreca; terapie per Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, altro allenamento mattutino.