Video, palla e tattica in vista della trasferta di Reggio Emilia

Continua sotto il cielo grigio di Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di sabato (ore 14.00) a Reggio Emilia. La mattinata al “Mugnaini” per i blucerchiati di Andrea Pirlo è iniziata con una lezione di video-analisi, è proseguita sul campo con esercizi con la palla ed è terminata con una serie di esercitazioni tattiche in chiave-Reggiana. Fermo Gerard Yepes, colpito da un attacco influenzale. Differenziato per Antonio Barreca; terapie per Ronaldo Vieira. Fabio Borini ha intanto iniziato a Liverpool il proprio percorso riabilitativo. Domani, giovedì, si replica al mattino.