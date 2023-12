Torneo di partitelle al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue la fase di avvicinamento alla sfida con la Feralpisalò, in programma sabato al “Ferraris” (ore 16.15). Sul prato principale del “Mugnaini” Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata su attivazione in palestra, lavori aerobici e mini torneo a quattro squadre su campo ridotto. Sessione programmata in palestra per Filip Stankovic. Differenziati per Antonio Barreca, Marco Delle Monache ed Estanislau Pedrola (quest’ultimo in Spagna). Terapie per Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, la squadra si ritroverà a Bogliasco nuovamente al mattino.