Il cuore non basta alla Samp, la Feralpisalò passa al “Ferraris”

Sampdoria 2

Feralpisalò 3

Reti: p.t. 13′ Bergonzi, 22′ Butic, 28′ Esposito; s.t. 10′ Murru, 36′ Zennaro.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Murru; Kasami, Yepes (35′ s.t. Ricci), Giordano (28′ s.t. Girelli); Esposito, Verre (1′ s.t. Benedetti); De Luca (43′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Conti, Malagrida, Buyla, Stojanovic, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (28′ s.t. Parigini), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (28′ s.t. Zennaro), Felici (12′ s.t. Letizia); Compagnon (43′ s.t. Pietrelli), Butić (12′ s.t. La Mantia).

A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Pilati, Sau, Hergheligiu, Camporese.

Allenatore: Zaffaroni.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Alassio di Imperia e Belsanti di Bari.

Quarto ufficiale: Viapiana di Catanzaro.

VAR: Meraviglia di Pistoia.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Note: espulso al 32′ p.t. Kasami per comportamento non regolamentare; ammoniti al 3′ p.t. Ceppitelli, al 15′ p.t. Verre, al 42′ p.t. Butic, al 7′ s.t. Giordano, al 15′ s.t. La Mantia, al 26′ s.t. Kourfalidis per gioco scorretto; recupero 4′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), miniabbonamenti 561 (rateo partita 7.7059, paganti 3.565 (incasso 58.148 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.