Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Bari

Non c’è tempo di rifiatare per la Sampdoria. Archiviata la sfida con la Feralpisalò, Andrea Pirlo e staff hanno programmato una ripresa immediata al “Mugnaini” di Bogliasco. Domattina, domenica, si comincerà a lavorare infatti in vista della sfida con il Bari, in programma al “Ferraris” martedì 26 dicembre (ore 20.30).