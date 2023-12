Vigilia di lavoro per la Samp, a Natale mattutino in programma

Vigilia di lavoro per la Sampdoria di Andrea Pirlo. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati con la Feralpisalò hanno svolto sedute rigenerative tra fisioterapia e palestra; il resto del gruppo è stato sottoposto ad attivazioni, esercitazioni offensive e partitella finale. Percorsi individuali di recupero per Antonio Barreca, Estanislau Pedrola (in Spagna) e Ronaldo Vieira. Domani, lunedì, giorno di Natale, la squadra sosterrà un allenamento mattutino in vista della sfida casalinga di Santo Stefano con il Bari (ore 20.30).