Primo allenamento del 2024 a Bogliasco, venerdì doppia seduta

La Sampdoria si è rimessa in moto. Primo allenamento dell’anno al “Mugnaini” per i blucerchiati che, agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff, hanno svolto una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica sul campo, esercitazioni tecniche, lavori finalizzati al possesso del pallone e allunghi. Individuale in palestra e sul campo per Antonio Barreca, solo in palestra invece per Ronaldo Viera. Domani, venerdì, è in programma una doppia seduta.