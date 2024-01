Qui Bogliasco: test, tecnica e partitelle sotto la pioggia

Mattinata dedicata a test metabolici e di valutazione della forza, pomeriggio incentrato su lavori aerobici alternati ad esercitazioni tecniche e partitelle. Questo il programma messo in pratica da Andrea Pirlo e staff al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria ha svolto, sotto la pioggia, la prima doppia seduta del 2024. Antonio Barreca ha lavorato con il gruppo per buona parte della seduta (esentato soltanto dai contrasti). Lavoro in palestra per Ronaldo Vieira. Domani, sabato, è in agenda un singolo allenamento mattutino.