Epifania di lavoro per i blucerchiati, Barreca torna in gruppo

Epifania di lavoro per la Sampdoria alle prese con un allenamento mattutino al “Mugnaini” di Bogliasco. Forza in palestra, attivazioni, torelli, esercitazioni tattiche e partitella finale a campo ridotto: questo il programma stilato da Andrea Pirlo e staff che hanno ritrovato in gruppo Antonio Barreca. Ronaldo Vieira prosegue in palestra il proprio iter di recupero. Domani, domenica, altra seduta mattutina.