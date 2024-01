Forza e partitella al “Mugnaini”, da martedì testa al Venezia

Ultimo allenamento della settimana per la Sampdoria che questa mattina è scesa in campo al “Mugnaini” agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff. Forza in palestra e trasformazione sul campo sotto forma di esercitazioni atletiche e partitella a campo ridotto. Alla seduta non hanno preso parte Andrea Conti (scarico in palestra), Marco Delle Monache (a riposo per un leggero stato influenzale) e Ronaldo Vieira (alle prese con il personale programma di recupero). La squadra si ritroverà a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti martedì mattina, quando comincerà la fase di preparazione alla trasferta di Venezia.