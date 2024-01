Tecnico-tattico a Bogliasco, esami per Esposito e Kasami

Ancora una seduta mattutina sulla strada che porta la Sampdoria alla sfida di domenica a Venezia (ore 16.15). Andrea Pirlo e staff hanno predisposto un allenamento sul campo principale del “Mugnaini” a base di attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche in spazi ridotti e partitella finale. Differenziati in palestra per Andrea Conti e Ronaldo Vieira. Domani, venerdì, altro appuntamento mattutino.

Esposito. Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Sebastiano Esposito hanno evidenziato una lesione di primo grado a livello del retto femorale della coscia destra. L’attaccante ha già iniziato l’iter riabilitativo. Ulteriori accertamenti verranno ripetuti tra due settimane.

Kasami. Gli esami strumentali a cui è stato invece sottoposto Pajtim Kasami hanno evidenziato una sofferenza funzionale del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. La situazione del centrocampista verrà monitorata quotidianamente.

Borini. In mattinata Fabio Borini ha svolto presso la clinica “La Madonnina” di Milano una visita di controllo con il professor Lasse Lempainen che aveva effettuato il 29 novembre scorso la tenoraffia dell’adduttore lungo di sinistra. L’attaccante proseguirà il percorso riabilitativo a Liverpool per le prossime due settimane con introduzione della corsa. Rientrerà a Bogliasco nei primi giorni del mese di febbraio per riprendere il lavoro funzionale sul campo.